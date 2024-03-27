Запись детей в школы Каменска-Уральского стартует 1 апреля

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Родители смогут заполнить и отправить заявки на прием детей в учебные учреждения с помощью сайта «Госуслуги», пишет KU66.
Для того, чтобы оформить заявление, необходимы документ о рождении, сведения о его регистрации по месту проживания, а также паспортная информация об одном из родителей. Кроме того, нужно написать номер и адрес учебного учреждения.
Прием продлится до 30 июня, если у ребенка есть регистрация по адресу, где он фактически проживает. Если родители собираются отдать ребенка в школу, расположенную в другом районе, это можно сделать с 6 июля до 5 сентября, если есть свободные места.
Напомним, 4 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле можно будет записывать детей в летние загородные лагеря.