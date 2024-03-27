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Запись детей в школы Каменска-Уральского стартует 1 апреля

Запись детей в школы Каменска-Уральского стартует 1 апреля

27 марта 2024, 10:16
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском начнется запись детей в школы. Подавать заявки можно с 1 апреля 2024 года.

Родители смогут заполнить и отправить заявки на прием детей в учебные учреждения с помощью сайта «Госуслуги», пишет KU66.

Для того, чтобы оформить заявление, необходимы документ о рождении, сведения о его регистрации по месту проживания, а также паспортная информация об одном из родителей. Кроме того, нужно написать номер и адрес учебного учреждения.

Прием продлится до 30 июня, если у ребенка есть регистрация по адресу, где он фактически проживает. Если родители собираются отдать ребенка в школу, расположенную в другом районе, это можно сделать с 6 июля до 5 сентября, если есть свободные места.

Напомним, 4 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле можно будет записывать детей в летние загородные лагеря.

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