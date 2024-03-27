Житель поселка в Свердловской области оставил всех соседей без отопления

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Мужчина на своем участке несколько дней назад повредил газовую трубу, из-за чего во всем поселке пропало теплоснабжение. При этом, по словам одной из местных жительниц, свердловчанин не стал пускать к себе газовиков, чтобы они устранили проблему, пишет Ура.ру.
Тогда соседям пришлось обратиться в администрацию округа и в полицию. В поселок должны в ближайшее время приехать полицейский вместе с сотрудником местной администрации для разрешения конфликтной ситуации.
Напомним, в Екатеринбурге соседи шофера бывшего главы города рассказали о том, что мужчина на протяжении нескольких лет режет шины автомобилей, таким образом борясь за место на парковке.