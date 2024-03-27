Житель поселка в Свердловской области оставил всех соседей без отопления

Мужчина на своем участке несколько дней назад повредил газовую трубу, из-за чего во всем поселке пропало теплоснабжение. При этом, по словам одной из местных жительниц, свердловчанин не стал пускать к себе газовиков, чтобы они устранили проблему, пишет Ура.ру.