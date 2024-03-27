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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:43

Житель поселка в Свердловской области оставил всех соседей без отопления

Житель поселка в Свердловской области оставил всех соседей без отопления

27 марта 2024, 11:43
Фото: 1MI
В поселке Растущий в Белоярском ГО из-за местного жителя во всех домах пропало отопление.

Мужчина на своем участке несколько дней назад повредил газовую трубу, из-за чего во всем поселке пропало теплоснабжение. При этом, по словам одной из местных жительниц, свердловчанин не стал пускать к себе газовиков, чтобы они устранили проблему, пишет Ура.ру.

Тогда соседям пришлось обратиться в администрацию округа и в полицию. В поселок должны в ближайшее время приехать полицейский вместе с сотрудником местной администрации для разрешения конфликтной ситуации.

Напомним, в Екатеринбурге соседи шофера бывшего главы города рассказали о том, что мужчина на протяжении нескольких лет режет шины автомобилей, таким образом борясь за место на парковке.

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#Происшествия#Полиция#Администрация#Отопление#ЧП#Конфликт#Соседи#Проблема#Теплоснабжение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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