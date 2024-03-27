Жители Екатеринбурга запустили фейерверк и попали в автомобиль

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По словам очевидца, один из выстрелов салюта угодил в лобовое стекло машины, которая стояла неподалеку, рассказали в Telegram-канале «Жизнь в Екатеринбурге».
Известно, что пострадавших в происшествии нет, так как горожане вовремя отреагировали.
Напомним, 1 января 2024 года в Каменске-Уральском местные жители во дворе решили запустить в небо салют. В какой-то момент один из выстрелов фейерверка попал в жилой дом. Пострадавших в результате инцидента нет.