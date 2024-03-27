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Жители Екатеринбурга запустили фейерверк и попали в автомобиль

Жители Екатеринбурга запустили фейерверк и попали в автомобиль

27 марта 2024, 05:18
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга запустили фейерверк, который попал в автомобиль. Инцидент случился 26 марта 2024 года.

По словам очевидца, один из выстрелов салюта угодил в лобовое стекло машины, которая стояла неподалеку, рассказали в Telegram-канале «Жизнь в Екатеринбурге».

Известно, что пострадавших в происшествии нет, так как горожане вовремя отреагировали.

Напомним, 1 января 2024 года в Каменске-Уральском местные жители во дворе решили запустить в небо салют. В какой-то момент один из выстрелов фейерверка попал в жилой дом. Пострадавших в результате инцидента нет.

Водитель «кабриолета» Lada в Екатеринбурге запустил салют из салона автомобиля
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