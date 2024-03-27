Жители Сочи оценили деятельность Алексея Копайгородского на посту мэра

В своих отзывах сочинцы отмечают вклад Копайгородского в сохранение экологии. За время его пребывания на посту градоначальника было инициировано и реализовано несколько проектов в сфере развития экологии. Так, например, были проведены мероприятия по улучшению качества воды в местном водоеме, были открыты природные заповедники и парки.