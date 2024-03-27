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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Мэр Сочи Копайгородский

Жители Сочи оценили деятельность Алексея Копайгородского на посту мэра

27 марта 2024, 12:03
Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Мэр Сочи Копайгородский
Алексей Копайгородский успел немало сделать на посту мэра Сочи для процветания и развития города. Об этом свидетельствуют не только эксперты, но и отзывы сочинцев, которые оценили деятельность Копайгородского и выделили самые важные достижения мэра.
Алексей Сергеевич КопайгородскийАлексей Сергеевич Копайгородский
Алексей Сергеевич Копайгородский
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Алексей Сергеевич Копайгородский находится на посту главы Сочи с 2019 года. За это время в городе появились новые дороги, тротуары, мосты, возникли удобные транспортные развязки. По отзывам сочинцев, городские парки и зоны отдыха стали более благоустроенными и ухоженными, сообщает yugopolis.ru.

При Копайгородском, отмечают в отзывах сочинцы, возникло множество спортивных, образовательных, культурных объектов. В городе возводятся новые детсады и школы, спортплощадки, ведется работа в рамках нацпроекта «Культура».

Отдельно стоит упомянуть развитие туристической инфраструктуры при Алексее Копайгородском: открываются новые объекты — гостиницы, рестораны, кафе, сохраняются и реконструируются старые курортные комплексы — например, санаторий «Маяк». При новом градоначальнике объемы финансирования сферы туризма увеличились в 10 раз. Всё это позволяет сделать туристический сезон в Сочи круглогодичным, а значит привлечь в бюджет города новые средства.

Коренная жительница Сочи пенсионерка Татьяна считает, что город скоро станет крупнейшей в нашей стране здравницей:

«При Копайгородском началось строительство гостиниц, возрождение санаториев — это очень важно для города. Мэр постоянно инициирует такие проекты, за что ему отдельное спасибо».

В своих отзывах сочинцы отмечают вклад Копайгородского в сохранение экологии. За время его пребывания на посту градоначальника было инициировано и реализовано несколько проектов в сфере развития экологии. Так, например, были проведены мероприятия по улучшению качества воды в местном водоеме, были открыты природные заповедники и парки.

В целом, согласно проведенным соцопросам, сочинцы высоко оценивают деятельность Алексея Сергеевича Копайгородского на посту мэра. Отмечается высокий уровень доверия жителей города к своему градоначальнику. Горожане считают, что мэр работает на совесть.

В своем отзыве о деятельности Копайгородского пенсионер Николай отмечает качественную работу мэра:

«Алексей Копайгородский — первый глава города, который действительно трудится на благо нашего города и делает это на совесть. Он на самом деле переживает за Сочи, старается улучшить жизнь горожан и использует для этого все возможные ресурсы и силы».

Сочинцы отмечают развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня здравоохранения и темпов жилищного строительства при мэре Копайгородском. Кроме того, горожане подчеркивают, что в последние годы в Сочи исчезла безработица. Градоначальник делает всё, чтобы привлечь инвесторов, соответственно, растет местная экономика и появляются новые вакансии, а значит, растет и благосостояние самих сочинцев.

Самые интересные факты об Алексее Копайгородском и его деятельности на посту мэра Сочи можно почитать в нашем материале.

#Копайгородский Алексей Сергеевич
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