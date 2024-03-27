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Жителя Екатеринбурга привлекли к ответственности за вождение в пьяном виде и без прав

Жителя Екатеринбурга привлекли к ответственности за вождение в пьяном виде и без прав

27 марта 2024, 07:25
Фото: ГИБДД по Свердловской области
37-летний житель Екатеринбурга управлял автомобилем в пьяном виде и без прав. Нарушителя поймали в Кировграде.

Мужчина приехал в Кировград в гости к приятелю, где употреблял алкоголь. Рано утром он решил вернуться домой на автомобиле. Однако его по пути задержали автоинспекторы, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.

Выяснилось, что у свердловчанина нет водительских прав, а также стало известно, что он несколько раз был привлечен к ответственности за управление транспортом без прав и в алкогольном опьянении. В 2023 году он шесть месяцев находился в колонии.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы или работы до двух лет, либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Напомним, 12 марта 2024 года около Екатеринбурга пьяный водитель пытался уехать от автоинспекторов. Однако его удалось задержать.

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