15-летняя девочка в черной куртке из Екатеринбурга пропала почти две недели назад

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Цвет глаз исчезнувшей школьницы зеленый, волосы черные. Рост екатеринбурженки 155 сантиметров, рассказали в региональном отряде «Прорыв».
В день пропажи на девочке были черные джинсы, черная куртка с цветной окантовкой и белая футболка. Поиски подростка ведут волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в конце февраля 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 15-летний подросток, нуждающийся в медпомощи. Его искали на протяжении двух недель и обнаружили в одном из торговых центров Екатеринбурга.