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15-летняя девочка в черной куртке из Екатеринбурга пропала почти две недели назад

15-летняя девочка в черной куртке из Екатеринбурга пропала почти две недели назад

28 марта 2024, 04:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге бесследно исчезла 15-летняя девочка из Октябрьского района. Ее разыскивают с 17 марта 2024 года.

Цвет глаз исчезнувшей школьницы зеленый, волосы черные. Рост екатеринбурженки 155 сантиметров, рассказали в региональном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

В день пропажи на девочке были черные джинсы, черная куртка с цветной окантовкой и белая футболка. Поиски подростка ведут волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в конце февраля 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 15-летний подросток, нуждающийся в медпомощи. Его искали на протяжении двух недель и обнаружили в одном из торговых центров Екатеринбурга.

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