Автомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе Серов — Ивдель

Водитель автомобиля ехал на небезопасной скорости, из-за чего он оказался на встречной полосе и столкнулся с автобусом, в котором ехало пять человек. Известно, что общественный транспорт ехал в Североуральск, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.