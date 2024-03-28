Автомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе Серов — Ивдель

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Водитель автомобиля ехал на небезопасной скорости, из-за чего он оказался на встречной полосе и столкнулся с автобусом, в котором ехало пять человек. Известно, что общественный транспорт ехал в Североуральск, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
В случившейся аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. Врачи оказывают им помощь. Автоинспекторы, которые приехали на место ЧП, начали проводить проверку.
Напомним, жителей Свердловской области предупредили о непростой ситуации на дорогах из-за плохих погодных условий.