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Автомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе Серов — Ивдель

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе Серов — Ивдель

28 марта 2024, 08:45
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Иномарка Volkswagen Jetta влетела в автобус на трассе Серов — Ивдель. Есть пострадавшие. ДТП произошло 28 марта 2024 года.

Водитель автомобиля ехал на небезопасной скорости, из-за чего он оказался на встречной полосе и столкнулся с автобусом, в котором ехало пять человек. Известно, что общественный транспорт ехал в Североуральск, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

В случившейся аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. Врачи оказывают им помощь. Автоинспекторы, которые приехали на место ЧП, начали проводить проверку.

Напомним, жителей Свердловской области предупредили о непростой ситуации на дорогах из-за плохих погодных условий.

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