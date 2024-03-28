Автомобили встали в восьмикилометровую пробку на Пермском тракте

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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По словам одного из автомобилистов, застрявших в пробке, затор образовался из-за ям на Первоуральском мосту, построенную часть которого открыли некоторое время назад, пишет Е1.
В организации «Уралуправтодор» рассказали, что на дороге ведется капремонт путепровода. В связи с этим транспортное движение организовали по временному объезду, также скорость ограничили до 50 километров в час.
Водителям напомнили о необходимости соблюдения дистанции и скорости.
Напомним, 13 марта 2024 года в Екатеринбурге в районе Уктуса образовались большие пробки из-за ремонта моста.