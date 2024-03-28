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Автомобили встали в восьмикилометровую пробку на Пермском тракте

Автомобили встали в восьмикилометровую пробку на Пермском тракте

28 марта 2024, 05:38
Фото: Е1
На Пермском тракте образовалась огромная автомобильная пробка утром 28 марта 2024 года.

По словам одного из автомобилистов, застрявших в пробке, затор образовался из-за ям на Первоуральском мосту, построенную часть которого открыли некоторое время назад, пишет Е1.

В организации «Уралуправтодор» рассказали, что на дороге ведется капремонт путепровода. В связи с этим транспортное движение организовали по временному объезду, также скорость ограничили до 50 километров в час.

Водителям напомнили о необходимости соблюдения дистанции и скорости.

Напомним, 13 марта 2024 года в Екатеринбурге в районе Уктуса образовались большие пробки из-за ремонта моста.

В Екатеринбурге надеются победить пробки с помощью выделенных полос для транспорта
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#Транспорт#Мост#Ремонт#Трасса#Пробка#Очевидец#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#Затор#Автомобилисты#Транспортное движение
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