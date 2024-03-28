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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Арбитражный суд Сверддловской области рассматривает два дела о банкротстве

Банкротящиеся хлебзавод и торговая компания: главные арбитражные дела за февраль

28 марта 2024, 12:48
Фото: 1MI

Арбитражный суд Сверддловской области рассматривает два дела о банкротстве

TagilCity.ru сделал подборку крупных дел, рассматриваемых арбитражными судьями Свердловской области.

Налоговая банкротит за долг в 55 миллионов рублей

В феврале 2024 года в Арбитражном суде Свердловской области начали рассматривать дело в отношении ООО «Универсал». Екатеринбургская компания занимается добычей строительного камня, мела и гипса, торговлей строительными материалами, а также иной неспециализированной торговлей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району Екатеринбурга намерена обанкротить компанию за задолженность по обязательным платежам в размере 38,9 миллионов рублей и установить за ООО процедуру «наблюдение». Помимо этого, истец требует назначить арбитражного управляющего и включить в реестр требований кредиторов долг 39,1 миллиона рублей, пени 15,4 миллиона рублей и штраф в 541 тысячу рублей. Итого — 55 миллионов рублей долга.

Это единственное рассматриваемое в суде дело против ООО «Универсал».

В Туринске банкротят хлебзавод

6 февраля в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от ПАО «Туринский хлебокомбинат» о признании предприятия банкротом. Судя по открытым данным, сумма долга на текущий момент составляет 107 миллионов рублей. На сегодняшний день предстоит найти конкурсного управляющего, который бы занялся делами предприятия-должника. Рассматривать дело будут в апреле.

Помимо этого, на хлебокомбинат в Туринске подал в суд «Режевской хлебокомбинат» с намерением взыскать 1,9 миллиона задолженности по договору аренды нежилого помещения.

Взыскание в размере 2,1 миллиарда

В минувшем месяце к арбитражным судьям поступило заявление от индивидуального предпринимателя Варлина Шафигуллина, который намеревался взыскать 2,1 миллиарда, а также потребовал ответчика — ООО «Лев» — освободить земельный участок. Однако мужчина потерял статус ИП еще в 2022 году и ему вернули все документы, которые он подавал в Арбитражный суд Свердловской области. В документации поясняется, что дело этой категории не относится к специальной компетенции арбитражного суда.

Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
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