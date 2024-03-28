Банкротящиеся хлебзавод и торговая компания: главные арбитражные дела за февраль

В минувшем месяце к арбитражным судьям поступило заявление от индивидуального предпринимателя Варлина Шафигуллина, который намеревался взыскать 2,1 миллиарда, а также потребовал ответчика — ООО «Лев» — освободить земельный участок. Однако мужчина потерял статус ИП еще в 2022 году и ему вернули все документы, которые он подавал в Арбитражный суд Свердловской области. В документации поясняется, что дело этой категории не относится к специальной компетенции арбитражного суда.