Банкротящиеся хлебзавод и торговая компания: главные арбитражные дела за февраль

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В феврале 2024 года в Арбитражном суде Свердловской области начали рассматривать дело в отношении ООО «Универсал». Екатеринбургская компания занимается добычей строительного камня, мела и гипса, торговлей строительными материалами, а также иной неспециализированной торговлей.
Инспекция ФНС России по Кировскому району Екатеринбурга намерена обанкротить компанию за задолженность по обязательным платежам в размере 38,9 миллионов рублей и установить за ООО процедуру «наблюдение». Помимо этого, истец требует назначить арбитражного управляющего и включить в реестр требований кредиторов долг 39,1 миллиона рублей, пени 15,4 миллиона рублей и штраф в 541 тысячу рублей. Итого — 55 миллионов рублей долга.
Это единственное рассматриваемое в суде дело против ООО «Универсал».
6 февраля в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от ПАО «Туринский хлебокомбинат» о признании предприятия банкротом. Судя по открытым данным, сумма долга на текущий момент составляет 107 миллионов рублей. На сегодняшний день предстоит найти конкурсного управляющего, который бы занялся делами предприятия-должника. Рассматривать дело будут в апреле.
Помимо этого, на хлебокомбинат в Туринске подал в суд «Режевской хлебокомбинат» с намерением взыскать 1,9 миллиона задолженности по договору аренды нежилого помещения.
В минувшем месяце к арбитражным судьям поступило заявление от индивидуального предпринимателя Варлина Шафигуллина, который намеревался взыскать 2,1 миллиарда, а также потребовал ответчика — ООО «Лев» — освободить земельный участок. Однако мужчина потерял статус ИП еще в 2022 году и ему вернули все документы, которые он подавал в Арбитражный суд Свердловской области. В документации поясняется, что дело этой категории не относится к специальной компетенции арбитражного суда.