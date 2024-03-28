Больница Качканара задолжала более 50 млн рублей за лекарства

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Бизнесмены получили деньги после действий представителей прокуратуры, отметили в ведомстве. Общая сумма долга превышала 54 млн рублей. К настоящему моменту задолженность полностью погашена.
Также в отношении представителей учреждения возбудили административное дело.
Ранее сообщалось, что суд обязал первоуральское предприятие выплатить более 1,2 млн работникам. Задолженность по зарплате накопилась с ноября 2023 года по январь нынешнего года.