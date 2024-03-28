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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:48

В Качканаре больница накопила долгов на 50 миллионов

Больница Качканара задолжала более 50 млн рублей за лекарства

28 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI

В Качканаре больница накопила долгов на 50 миллионов

У городской больницы в Качканаре накопился долг на 54 миллиона перед подрядчиками по закупке препаратов.

Бизнесмены получили деньги после действий представителей прокуратуры, отметили в ведомстве. Общая сумма долга превышала 54 млн рублей. К настоящему моменту задолженность полностью погашена.

Также в отношении представителей учреждения возбудили административное дело.

Ранее сообщалось, что суд обязал первоуральское предприятие выплатить более 1,2 млн работникам. Задолженность по зарплате накопилась с ноября 2023 года по январь нынешнего года.

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#Экономика#Больница#Прокуратура#Административное дело#Долг#Задолженность#Лекарства#Бизнесмены#Подрядчики#Препараты#Погашение#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Сумма
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