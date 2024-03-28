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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Пенсионер с тростью побил автомобилиста в Екатеринбурге

Дед избил тростью автохама в Екатеринбурге

28 марта 2024, 12:26
Фото: 1MI

Пенсионер с тростью побил автомобилиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге дедушка с тростью побил автомобилиста, который решил проехать по трамвайным путям. Это произошло вечером 27 марта на улице Московской.

Известно, что автомобилист решил объехать пробку по рельсам, сообщается в сообществе «Бандитский центр 18+».

К нему на встречу вышел дед с тростью и начал бить по машине. Мужик вышел, дед начал бить по мужику, — отметил очевидец событий.

Ранее сообщалось, что подростки устроили массовую драку в Екатеринбурге. Известно, что один подросток в ходе драки положил на пол противника. Все это видела женщина одного из рядомстоящих домов. Она сказала мальчикам, что вызовет полицию. После этого они убежали.

Мужчины устроили драку на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге
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#Происшествия#Свердловская область#Пенсионер#Драка#Видео#Трамвайные пути#Автохам#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Московская улица
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