Дед избил тростью автохама в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Известно, что автомобилист решил объехать пробку по рельсам, сообщается в сообществе «Бандитский центр 18+».
К нему на встречу вышел дед с тростью и начал бить по машине. Мужик вышел, дед начал бить по мужику, — отметил очевидец событий.
Ранее сообщалось, что подростки устроили массовую драку в Екатеринбурге. Известно, что один подросток в ходе драки положил на пол противника. Все это видела женщина одного из рядомстоящих домов. Она сказала мальчикам, что вызовет полицию. После этого они убежали.