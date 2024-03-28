Дед избил тростью автохама в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что подростки устроили массовую драку в Екатеринбурге. Известно, что один подросток в ходе драки положил на пол противника. Все это видела женщина одного из рядомстоящих домов. Она сказала мальчикам, что вызовет полицию. После этого они убежали.