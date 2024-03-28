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Екатеринбург рискует потерять федеральные деньги на благоустройство

Екатеринбург рискует потерять федеральные деньги на благоустройство

28 марта 2024, 08:13
Фото: 1MI
Власти Екатеринбурга забили тревогу из-за того, что они могут лишиться федерального финансирование, которое могли бы выделить на благоустройство парка, сквера или другого пространства дя отдыха.

Сообщается, что явка на всероссийском онлайн-голосовании критически мала, рассказал мэр Алексей Орлов в telegram-канале.

Большие ремонты должны состояться на одном из объектов: на бульваре по улице Посадской, бульваре Культуры, в парке 50-летия ВЛКСМ, пространстве «Солнечные аллеи», второй очереди Преображенского парка, парке 50-летия Советской власти, парке «Семь ключей» и Основинском.

Однако, как утверждает анонимный источник Ура.ру, среди представителей местной власти есть установленное мнение: победу должен одержать парк 50-летия ВЛКСМ, за которого проголосовал в том числе мэр города.

Для того, чтобы претендовать на федеральные средства, крайне важна высокая общая явка, а в этом году она невысока — объекты набрали менее 380 тысяч голосов. Поучаствовать в голосовании можно до конца апреля.

По словам градоначальника, скорость голосования екатеринбуржцев крайне низка. Если так продолжится и дальше, то город вовсе останется без обновленного общественного пространства. Главе города этого бы не хотелось.

Ранее сообщалось, что парк Горького в Нижнем Тагиле оказался в лидерах голосования за благоустройство.

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