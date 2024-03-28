Екатеринбург рискует потерять федеральные деньги на благоустройство

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сообщается, что явка на всероссийском онлайн-голосовании критически мала, рассказал мэр Алексей Орлов в telegram-канале.
Большие ремонты должны состояться на одном из объектов: на бульваре по улице Посадской, бульваре Культуры, в парке 50-летия ВЛКСМ, пространстве «Солнечные аллеи», второй очереди Преображенского парка, парке 50-летия Советской власти, парке «Семь ключей» и Основинском.
Однако, как утверждает анонимный источник Ура.ру, среди представителей местной власти есть установленное мнение: победу должен одержать парк 50-летия ВЛКСМ, за которого проголосовал в том числе мэр города.
Для того, чтобы претендовать на федеральные средства, крайне важна высокая общая явка, а в этом году она невысока — объекты набрали менее 380 тысяч голосов. Поучаствовать в голосовании можно до конца апреля.
По словам градоначальника, скорость голосования екатеринбуржцев крайне низка. Если так продолжится и дальше, то город вовсе останется без обновленного общественного пространства. Главе города этого бы не хотелось.
Ранее сообщалось, что парк Горького в Нижнем Тагиле оказался в лидерах голосования за благоустройство.