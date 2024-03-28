Екатеринбург вошел в топ-5 самых лучших для переезда городов России

ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, что 74% жителей страны вообще никуда не собираются переезжать в обозримом будущем. 3% соотечественников хотели бы уехать за границу. 13% связывают свою жизнь с Россией, но не прочь сменить город проживания. Остальные затруднились с ответом.