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ВЦИОМ: Екатеринбург входит в пятерку лучших для переезда российских городов

Екатеринбург вошел в топ-5 самых лучших для переезда городов России

28 марта 2024, 08:34
Фото: 1MI

ВЦИОМ: Екатеринбург входит в пятерку лучших для переезда российских городов

Екатеринбург занял четвертое место в пятерке самых предпочтительных для переезда городов России. Уступает он только двум столицам и теплому Краснодару.

ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, что 74% жителей страны вообще никуда не собираются переезжать в обозримом будущем. 3% соотечественников хотели бы уехать за границу. 13% связывают свою жизнь с Россией, но не прочь сменить город проживания. Остальные затруднились с ответом.

Из тех, кто хочет сменить место жительства внутри страны, 10% проголосовали за Москву. На втором месте оказался Краснодар с 8% голосов, на третьем Санкт-Петербург (6%). В Екатеринбурге хотели бы поселить 3% опрошенных, почти столько же набрал город-курорт Сочи.

Также россияне считают неплохими вариантами для смены места жительства Тюмень, Новосибирск, Казань и города Крыма.

Жители Нижнего Тагила при переезде в Москву «осилят» только 10 кв. м. при покупке нового жилья.

Жители Молдавии назвали самой предпочтительной страной для переезда Россию
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#Общество#Россия#Переезд#Опрос#Вциом#Столица#Екатеринбург#Города#Уральская столица#Дарья Бобровицкая
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