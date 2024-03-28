Екатеринбург вошел в топ-5 самых лучших для переезда городов России

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, что 74% жителей страны вообще никуда не собираются переезжать в обозримом будущем. 3% соотечественников хотели бы уехать за границу. 13% связывают свою жизнь с Россией, но не прочь сменить город проживания. Остальные затруднились с ответом.
Из тех, кто хочет сменить место жительства внутри страны, 10% проголосовали за Москву. На втором месте оказался Краснодар с 8% голосов, на третьем Санкт-Петербург (6%). В Екатеринбурге хотели бы поселить 3% опрошенных, почти столько же набрал город-курорт Сочи.
Также россияне считают неплохими вариантами для смены места жительства Тюмень, Новосибирск, Казань и города Крыма.
Жители Нижнего Тагила при переезде в Москву «осилят» только 10 кв. м. при покупке нового жилья.