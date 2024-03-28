«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле

По информации УГМС, вновь опубликованная информация по выбросам в Нижнем Тагиле актуальна. Напомним, речь идет о двух датах 23 и 24 марта. Ранее размещенная информация о качестве воздуха свидетельствовала о превышении нормативов сероводорода в районе Красного Камня. Позже эти данные были убраны и заменены на отсутствие загрязнения в эти дни.