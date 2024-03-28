«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В учреждении пояснили, что специалисты технического обслуживания обнаружили сбой в работе прибора по измерению качества воздуха.
Информация о загрязнении атмосферного воздуха в г. Нижний Тагил за 23 и 24 марта 2024 года, размещенная на официальном сайте ФГБУ «Уральское УГМС», была изменена в связи с обнаружением сбоя в работе одного из газоанализаторов по результатам технического обслуживания, — сообщила редакции TagilCity.ru и. о. начальника УГМС, начальник гидрометеорологического центра Галина Сердюк.
По информации УГМС, вновь опубликованная информация по выбросам в Нижнем Тагиле актуальна. Напомним, речь идет о двух датах 23 и 24 марта. Ранее размещенная информация о качестве воздуха свидетельствовала о превышении нормативов сероводорода в районе Красного Камня. Позже эти данные были убраны и заменены на отсутствие загрязнения в эти дни.
При этом жители многих районов Нижнего Тагила практически ежедневно жалуются на удушающий запах выбросов с предприятий города. Вот несколько сообщений с ресурсов TagilCity.ru за последние пару дней:
Выбросы кошмарные, сегодня в 17 часов на улице пр. Строителей нечем дышать было — один сероводород, — пишет читатель telegram-канала с ником «Я».
Его слова подтверждает другой тагильчанин:
Это точно! Газовая камера была, — пишет Инна.
Далее опубликованы отзывы жителей Гальяно-Горбуновского массива:
На ГГМ вчера душегубка была, ЕВРАЗ просто охренел, — пишет пользователь «R I».
Другой тагильчанин описывает картину из своей квартиры на ГГМ:
Живу на ГГМ Уральский проспект, с 8 этажа ЕВРАЗ — как на ладони. Из-за работы «Коксохима» над комбинатом «черный гриб». Этот «гриб» куда ветер-то в сторону Алтайки, то в сторону ГГМ, то постоянно висит над городом, заражая жителей раком легких, — пишет Владимир.
Алла Матвеева из Нижнего Тагила жалуется на затянувшийся кашель.
Я уже замучилась, кашель не проходит уже месяц, горло не болит, зато появились хрипы. Видимо недалеко до астмы. Уехать… на старости не сильно разбежишься куда-то. Как хочется, чтобы Тагил был чище, но мне видимо уже не дожить, — сетует тагильчанка.