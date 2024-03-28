Глава Нижнего Тагила получил медаль «Всегда в строю»

Ранее сообщалось, что работники культуры получили престижные премии в Нижнем Тагиле. Премий удостоились авторы трех культурных проектов. Всего это 16 тагильчан. Им вручили грамоты и дипломы от мэра и губернатора. Награждение прошло в торжественной обстановке.