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Глава Нижнего Тагила получил медаль «Всегда в строю»

Глава Нижнего Тагила получил медаль «Всегда в строю»

28 марта 2024, 06:46
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Андрея Малинина
В Нижнем Тагиле главе города Владиславу Пинаеву вручили медаль «Всегда в строю». Это награда от ветеранской организации округа.

Вручение состоялось 27 марта в День Войск Национальной Гвардии России. Поручение о награждении мэра дало командование и совет ветеранов Уральского округа Росгвардии. Награду Владиславу Пинаеву вручал глава Свердловского регионального отделения «Гвардейской смены» Андрей Малинин.

Ранее сообщалось, что работники культуры получили престижные премии в Нижнем Тагиле. Премий удостоились авторы трех культурных проектов. Всего это 16 тагильчан. Им вручили грамоты и дипломы от мэра и губернатора. Награждение прошло в торжественной обстановке.

Две тагильчанки удостоились премии губернатора Свердловской области
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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Награждение#Владислав Пинаев#Росгвардия#Медаль#Совет ветеранов#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Командование
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