Глава Нижнего Тагила получил медаль «Всегда в строю»

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Вручение состоялось 27 марта в День Войск Национальной Гвардии России. Поручение о награждении мэра дало командование и совет ветеранов Уральского округа Росгвардии. Награду Владиславу Пинаеву вручал глава Свердловского регионального отделения «Гвардейской смены» Андрей Малинин.
Ранее сообщалось, что работники культуры получили престижные премии в Нижнем Тагиле. Премий удостоились авторы трех культурных проектов. Всего это 16 тагильчан. Им вручили грамоты и дипломы от мэра и губернатора. Награждение прошло в торжественной обстановке.