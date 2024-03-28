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Росгвардейцы будут охранят концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге

Группа «Пикник» выступит в Екатеринбурге под охраной Росгвардии

28 марта 2024, 15:45
Фото: 1MI

Росгвардейцы будут охранят концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге

Группа «Пикник» не стала отменять тур по российским городам после теракта в Красногорске. 14 апреля музыканты приедут в Екатеринбург и выступят в МТС Live Hall под охраной Росгвардии.

В уральской столице в четверг, 28 марта, открылась продажа билетов на концерт группы «Пикник». Музыканты не стали отменять тур по стране. Концерт в Екатеринбурге должен состояться 14 апреля, сообщают музыканты на официальном сайте.

Выступление пройдет в МТС Live Hall. Эта концертная площадка позволяет организовать усиленную охрану. Помимо штатных охранников во время мероприятия на площадке будут дежурить сотрудники Росгвардии.

Напомним, что теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел перед концертом группы «Пикник».

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По последним данным, в теракте пострадали 372 человека, погибли 143 человека. Людей расстреляли четыре выходца из Таджикистана. Все они были пойманы силовиками, а затем арестованы судом.

После трагедии в «Крокус сити холле» таджикская диаспора в Свердловской области призвала соотечественников не выходить на улицу ночью.

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