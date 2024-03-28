Группа «Пикник» выступит в Екатеринбурге под охраной Росгвардии

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В уральской столице в четверг, 28 марта, открылась продажа билетов на концерт группы «Пикник». Музыканты не стали отменять тур по стране. Концерт в Екатеринбурге должен состояться 14 апреля, сообщают музыканты на официальном сайте.
Выступление пройдет в МТС Live Hall. Эта концертная площадка позволяет организовать усиленную охрану. Помимо штатных охранников во время мероприятия на площадке будут дежурить сотрудники Росгвардии.
Напомним, что теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел перед концертом группы «Пикник».
По последним данным, в теракте пострадали 372 человека, погибли 143 человека. Людей расстреляли четыре выходца из Таджикистана. Все они были пойманы силовиками, а затем арестованы судом.
После трагедии в «Крокус сити холле» таджикская диаспора в Свердловской области призвала соотечественников не выходить на улицу ночью.