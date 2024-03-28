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Грузовой состав сошел с рельсов в Асбесте

Грузовой состав сошел с рельсов в Асбесте

28 марта 2024, 08:44
Фото: 1MI
В Асбесте произошло ЧП: грузовой состав сошел с рельсов. Это случилось днем 27 марта на станции «Фабрика 6».

Сейчас там трудится оперативная бригада. Предварительно известно, что никто не пострадал, сообщает telegram-канал «Типичный Асбест».

В ПАО «Ураласбест» добавили, что сход состава случился из-за неисправности стрелочного перевода. По этому факту будет организовано расследование.

Ранее сообщалось, что тагильский ВГОК был наказан за сход вагонов из-за гнилых шпал. Все из-за того, что 5 октября по ж/д путям одной из шахт ехало 11 полувагонов, из которых два в результате сошли с рельсов.

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#Происшествия#Асбест#Расследование#Рельсы#ЧП#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Грузовой состав
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