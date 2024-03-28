Хоккеисты из Екатеринбурга впервые вошли в полуфинал Кубка Гагарина

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Отмечается, что новая «СКА Арена» заполнилась до отказа. Собрались порядка 23 тысячи зрителей, сообщает спортклуб «Феникс» из Заречного.
И на глазах — в большинстве своем, питерских болельщиков — свердловчане, под руководством Николая Заварухина, одержали волевую победу в матче 4 — 5 и установили победный счет в серии 4-1, — отметили спортсмены.
Шайбы удалось забросить спортсменам Алексею Бывальцеву, Никку Эбертку и Андрею Обидину.
В итоге «Автомобилист» стал вторым полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина. В предстоящем раунде они сыграют с победителем пары «Металлург» — «Спартак» и начнут серию в гостях.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Нижнего Тагила пробилась в финал Кубка мира нефтяных стран по боксу.