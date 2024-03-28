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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга вошел в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты из Екатеринбурга впервые вошли в полуфинал Кубка Гагарина

28 марта 2024, 09:28
Фото: Спортклуб «Феникс»

ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга вошел в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга впервые оказался в полуфинале Кубка Гагарина.

Отмечается, что новая «СКА Арена» заполнилась до отказа. Собрались порядка 23 тысячи зрителей, сообщает спортклуб «Феникс» из Заречного.

И на глазах — в большинстве своем, питерских болельщиков — свердловчане, под руководством Николая Заварухина, одержали волевую победу в матче 4 — 5 и установили победный счет в серии 4-1, — отметили спортсмены.

Шайбы удалось забросить спортсменам Алексею Бывальцеву, Никку Эбертку и Андрею Обидину.

В итоге «Автомобилист» стал вторым полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина. В предстоящем раунде они сыграют с победителем пары «Металлург» — «Спартак» и начнут серию в гостях.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Нижнего Тагила пробилась в финал Кубка мира нефтяных стран по боксу.

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#Спорт#Свердловская область#Хоккей#Спортсмены#Заречный#Металлург#Автомобилист#Спартак#Хоккейный клуб#Екатеринбург#Кубок Гагарина#Дарья Сорокина
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