«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
На кадрах видно, как пешеходы переходят проезжую часть в сторону к торговому центру, несмотря на то, что по дороге едет бронетранспортер, который сопровождают автоинспекторы.
Гаишники сопровождают технику, пешеходам пофиг, идут прямо под БТР, — рассказал TagilCity.ru автор видео.
Факт нарушения ПДД со стороны пешеходов также отметила начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Ксения Парамонова.
Колонна не должна останавливаться. Пешеходы обязаны пропустить, — рассказала Парамонова TagilCity.ru.
Напомним, 26 марта 2024 года в Нижнем Тагиле танк, ехавший по дороге на зеленый свет, столкнулся с автомобилем на проезде УВЗ.