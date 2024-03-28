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Updated Сегодня, 04:48

Пешеходы в Нижнем Тагиле массово не пропускали военную колонну

«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД

28 марта 2024, 04:48
Фото: tagilcity.ru

Пешеходы в Нижнем Тагиле массово не пропускали военную колонну

В Нижнем Тагиле люди, переходящие дорогу, не пропускают едущий бронетранспортер на улице Юности утром 28 марта 2024 года.

На кадрах видно, как пешеходы переходят проезжую часть в сторону к торговому центру, несмотря на то, что по дороге едет бронетранспортер, который сопровождают автоинспекторы.

Гаишники сопровождают технику, пешеходам пофиг, идут прямо под БТР, — рассказал TagilCity.ru автор видео.

Факт нарушения ПДД со стороны пешеходов также отметила начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Ксения Парамонова.

Колонна не должна останавливаться. Пешеходы обязаны пропустить, — рассказала Парамонова TagilCity.ru.

Напомним, 26 марта 2024 года в Нижнем Тагиле танк, ехавший по дороге на зеленый свет, столкнулся с автомобилем на проезде УВЗ.

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