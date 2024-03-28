Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Речь идет о ситуации с жительницей Нижнего Тагила, которой приписали роды. Одна из выявленных на официальном сайте ТФОМС услуг — осмотр фельдшером скорой помощи — по факту не была оказана тагильчанке. Указанная в перечне стоимость составляет 2 800 рублей. Пациентка заявила в страховую о том, что это недостоверные сведения. Накануне от организации пришел ответ.
По информации «Астрамед-МС», эксперт страховой провел собственную проверку и выявил несоответствия данных медицинской документации данным реестра счетов.
В связи с недостоверными данными, предъявленными к оплате в СМК «Астрамед-МС» к ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» применены штрафные санкции, — сообщили в организации.
Добавим, что информация по родам также была удалена из ресурса «Единая цифровая платформа» после выхода публикации.
Эксперты утверждают, что внесение недостоверных данных является экономическим преступлением. Дело в том, что за все медицинские услуги организация получает деньги от государства. То, что не соответствует действительности, но отражено на сайте «Госуслуг» является припиской, вне зависимости от первопричины (человеческий фактор, перепутали пациентов). ТФОМС и страховая компания может направить материалы о нарушениях в компетентные органы.