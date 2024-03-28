Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила

Эксперты утверждают, что внесение недостоверных данных является экономическим преступлением. Дело в том, что за все медицинские услуги организация получает деньги от государства. То, что не соответствует действительности, но отражено на сайте «Госуслуг» является припиской, вне зависимости от первопричины (человеческий фактор, перепутали пациентов). ТФОМС и страховая компания может направить материалы о нарушениях в компетентные органы.