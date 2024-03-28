Как безопасно утилизировать ветки в Свердловской области? Рассказывают специалисты

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Что же необходимо делать с ветками, чтобы ежедневно вывозить их вместе с остальными твердыми коммунальными отходами, а не накапливать их?
ШАГ 1. Требуется измельчить ветки до 50 сантиметров в длину.
ШАГ 2. Поместить их в контейнер для ТКО так, чтобы они полностью скрылись в баках.
ШАГ 3. Теперь такие обрезки без проблем сможет забрать спецтехника для вывоза мусора.
Важно понимать, что такой способ утилизации подходит только для веток. Распиливать срубленные деревья и отправлять их в бак не нужно. Они могут стать причиной поломки прессующих механизмов, поэтому мусоровоз такие отходы не заберет.
В рамках коммунальной услуги региональный оператор вывозит отходы, размещенные в емкостях и специальных отделениях для сбора крупногабаритного мусора. Уборкой мест накопления ТКО и сбором отходов, размещенных вне контейнерных площадок, занимаются собственники земельных участков — органы местного самоуправления и управляющие компании, — рассказали в пресс-службе компании «Рифей».
Со всеми возникшими вопросами по работе регионального оператора можно обратиться с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
Ранее TagilCity.ru сообщал о новых современных контейнерах для сбора ТКО, которые в рамках национального проекта «Экология» получил Ивдельский городской округ.