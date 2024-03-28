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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Как безопасно утилизировать ветки в Свердловской области? Рассказывают специалисты

Как безопасно утилизировать ветки в Свердловской области? Рассказывают специалисты

28 марта 2024, 07:19
Фото: «Рифей»
Весной с введением противопожарного режима жители Свердловской области приносят большое количество срезанных веток к контейнерным площадкам. В результате в непосредственной близости с домами образуются навалы горючих отходов. Как этого избежать, рассказывают специалисты.

Что же необходимо делать с ветками, чтобы ежедневно вывозить их вместе с остальными твердыми коммунальными отходами, а не накапливать их?

ШАГ 1. Требуется измельчить ветки до 50 сантиметров в длину.

ШАГ 2. Поместить их в контейнер для ТКО так, чтобы они полностью скрылись в баках.

ШАГ 3. Теперь такие обрезки без проблем сможет забрать спецтехника для вывоза мусора.

Фото: «Рифей»

Важно понимать, что такой способ утилизации подходит только для веток. Распиливать срубленные деревья и отправлять их в бак не нужно. Они могут стать причиной поломки прессующих механизмов, поэтому мусоровоз такие отходы не заберет.

В рамках коммунальной услуги региональный оператор вывозит отходы, размещенные в емкостях и специальных отделениях для сбора крупногабаритного мусора. Уборкой мест накопления ТКО и сбором отходов, размещенных вне контейнерных площадок, занимаются собственники земельных участков — органы местного самоуправления и управляющие компании, — рассказали в пресс-службе компании «Рифей».

Со всеми возникшими вопросами по работе регионального оператора можно обратиться с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Ранее TagilCity.ru сообщал о новых современных контейнерах для сбора ТКО, которые в рамках национального проекта «Экология» получил Ивдельский городской округ.

20 современных контейнеров для сбора мусора получил Ивдельский городской округ
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#Общество#Свердловская область#Вывоз мусора#Деревья#Мусоровоз#Утилизация#Противопожарный режим#Вывоз ТБО#Рифей#ТКО#Ветки#Анастасия Имамахметова
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