Молодой человек в Новоуральске украл телевизор и сжег заживо четырех людей

Так, 14 апреля 2023 года молодой человек решил поджечь дом в селе Тарасково, где жила его девушка вместе с матерью. Он незаконно проник в здание, где поджег опил и мягкую игрушку, а затем, взяв телевизор, вышел из дома и поджег баню на этом же участке.