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Молодой человек в Новоуральске украл телевизор и сжег заживо четырех людей

Молодой человек в Новоуральске украл телевизор и сжег заживо четырех людей

28 марта 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
В Новоуральске 20-летний местный житель совершил ограбление и поджог двух домов. В одном из пожаров погибло четыре человека.

Так, 14 апреля 2023 года молодой человек решил поджечь дом в селе Тарасково, где жила его девушка вместе с матерью. Он незаконно проник в здание, где поджег опил и мягкую игрушку, а затем, взяв телевизор, вышел из дома и поджег баню на этом же участке.

Своими действиями он причинил хозяевам ущерб, размер которого превысил 400 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры

Ночью 27 мая свердловчанин пришел к знакомому, который жил в доме в вышеназванном населенном пункте, чтобы забрать себе деньги, которые он дал в долг. Между ними возникла ссора, и обвиняемый решил поджечь дом. Кроме его знакомого, в доме было еще три человека.

Горожанин поджег доски, которые лежали у входа в дом, и скрылся. В возгорании погибло четыре человека. Огонь также распространился на соседний дом.

Молодого человека вскоре задержали. После завершения следствия уголовное дело передали в суд.

Напомним, в сентябре 2023 года житель Режа, будучи пьяным, убил двоих приятелей.

Трое жителей Екатеринбурга осуждены за убийство знакомого на 8 лет
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