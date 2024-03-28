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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:48

Мошенники пытались обмануть жителей Екатеринбурга под видом митрополита

Мошенники пытались обмануть жителей Екатеринбурга под видом митрополита

28 марта 2024, 10:46
Фото: 1MI
Телефонные аферисты представлялись жителям Екатеринбурга митрополитом Евгением Екатеринбургским и Верхотурским.

Об этом рассказал сам митрополит в telegram-канале. Евгений приложил скрин сообщения афериста. Там мошенник сообщает, что он недавно пообщался с инспектором ФСБ.

Подобные сообщения получили несколько екатеринбуржцев. Что именно аферист предлагал им сделать, Евгений не уточнил. Митрополит предупредил граждан, что это обман.

В полиции гражданам регулярно напоминают, что нельзя сообщать никакие свои данные незнакомцам по телефону, кем бы они не представились. Самая распространенная мошенническая схема — это когда злоумышленники действуют от имени сотрудников ЦБ и ФСБ.

Ранее сообщалось, что директор крупной компании из Екатеринбурга отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов.

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#Свердловская область#Полиция#ФСБ#Криминал#Мошенники#ЦБ#Злоумышленники#Данные#18+#Екатеринбург#Митрополит#Дарья Сорокина
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