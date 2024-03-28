Мошенники пытались обмануть жителей Екатеринбурга под видом митрополита

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Об этом рассказал сам митрополит в telegram-канале. Евгений приложил скрин сообщения афериста. Там мошенник сообщает, что он недавно пообщался с инспектором ФСБ.
Подобные сообщения получили несколько екатеринбуржцев. Что именно аферист предлагал им сделать, Евгений не уточнил. Митрополит предупредил граждан, что это обман.
В полиции гражданам регулярно напоминают, что нельзя сообщать никакие свои данные незнакомцам по телефону, кем бы они не представились. Самая распространенная мошенническая схема — это когда злоумышленники действуют от имени сотрудников ЦБ и ФСБ.
Ранее сообщалось, что директор крупной компании из Екатеринбурга отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов.