Мошенники пытались обмануть жителей Екатеринбурга под видом митрополита

В полиции гражданам регулярно напоминают, что нельзя сообщать никакие свои данные незнакомцам по телефону, кем бы они не представились. Самая распространенная мошенническая схема — это когда злоумышленники действуют от имени сотрудников ЦБ и ФСБ.