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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Смертельная авария произошла под Первоуральском

На заснеженной свердловской трассе произошло смертельное ДТП

28 марта 2024, 12:10
Фото: ГИБДД Свердловской области

Смертельная авария произошла под Первоуральском

На трассе под Первоуральском легковая машина врезалась в фургон. Погибло два человека.

Это произошло днем 28 марта, рассказали в ГИБДД. Погибли водитель и пассажир легкового авто. В ГИБДД отметили, что они скончались на месте. Они не дождались приезда скорой. Очевидцы утверждают, что водитель грузовика был в шоке.

Сейчас на этом участке дороги сейчас реверсивное движение. Поток автомобилистов регулируют инспекторы ГИБДД. Также эксперты устанавливают личности умерших граждан.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе Серов — Ивдель.

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#Происшествия#Первоуральск#ДТП#ГИБДД#Специалисты#Ока#18+#Екатеринбург#Авария#Фургон#Дарья Сорокина#Реверсивное движение#Инспекторы ГИБДД
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