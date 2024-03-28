На заснеженной свердловской трассе произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Это произошло днем 28 марта, рассказали в ГИБДД. Погибли водитель и пассажир легкового авто. В ГИБДД отметили, что они скончались на месте. Они не дождались приезда скорой. Очевидцы утверждают, что водитель грузовика был в шоке.
Сейчас на этом участке дороги сейчас реверсивное движение. Поток автомобилистов регулируют инспекторы ГИБДД. Также эксперты устанавливают личности умерших граждан.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе Серов — Ивдель.