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Новые очистные в Среднеуральске построит фирма вице-спикера Заксобрания

Новые очистные в Среднеуральске построит фирма вице-спикера Заксобрания

28 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI
Названо имя фирмы, которая займется строительством очистных в Среднеуральске. Это компания — «ДСК Строймеханизация».

Эту фирму связывают с вице-спикером регионального заксобрания Арменом Карапетяном. Фирма предлодила выполнить работы за 1,85 млрд при цене контракта в 1,95 млрд, сообщается на Госзакупках.

Большая часть финансирования будет предоставлена из облбюджета. В срок до конца лета фирме необходимо провести инженерные изыскания и разработать проект, после чего пройти госэкспертизу. Все работы должны быть завершены до 31 марта 2026 года.

Ранее в Среднеуральске в шестой раз искали подрядчика для ремонта очистных. Прошлый договор сорвался в феврале.

В Среднеуральске халатно отнеслись к проекту реконструкции очистных сооружений
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#Госзакупки#Финансирование#Проект#Очистные сооружения#Среднеуральск#Армен Карапетян#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Госэкспертиза
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