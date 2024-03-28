Новые очистные в Среднеуральске построит фирма вице-спикера Заксобрания

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Эту фирму связывают с вице-спикером регионального заксобрания Арменом Карапетяном. Фирма предлодила выполнить работы за 1,85 млрд при цене контракта в 1,95 млрд, сообщается на Госзакупках.
Большая часть финансирования будет предоставлена из облбюджета. В срок до конца лета фирме необходимо провести инженерные изыскания и разработать проект, после чего пройти госэкспертизу. Все работы должны быть завершены до 31 марта 2026 года.
Ранее в Среднеуральске в шестой раз искали подрядчика для ремонта очистных. Прошлый договор сорвался в феврале.