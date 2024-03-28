О скользких дорогах предупредили жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Дороги заснежены, в том числе некоторые из них покрыты льдом. На трассах и в городе дежурят представители ГИБДД. На местах работают и дорожные службы, отметили в Госавтоинспекции.
В связи с этим водителей попросили внимательнее выбирать скорость, быть осторожнее на дороге, отказаться от резких маневров. В случае снегопада нужно включать фары и противотуманные фонари.
Тем водителям, которые не имеют большого опыта вождения, сотрудники ГИБДД советуют временно отказаться от поездок на машинах.
Ранее сообщалось, что автомобили встали в восьмикилометровую пробку на Пермском тракте.