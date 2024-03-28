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О скользких дорогах предупредили жителей Свердловской области

О скользких дорогах предупредили жителей Свердловской области

28 марта 2024, 06:56
Фото: ГИБДД Свердловской области
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Свердловской области возникла непростая ситуация на дорогах. Их обсыпает снегом.

Дороги заснежены, в том числе некоторые из них покрыты льдом. На трассах и в городе дежурят представители ГИБДД. На местах работают и дорожные службы, отметили в Госавтоинспекции.

В связи с этим водителей попросили внимательнее выбирать скорость, быть осторожнее на дороге, отказаться от резких маневров. В случае снегопада нужно включать фары и противотуманные фонари.

Тем водителям, которые не имеют большого опыта вождения, сотрудники ГИБДД советуют временно отказаться от поездок на машинах.

Ранее сообщалось, что автомобили встали в восьмикилометровую пробку на Пермском тракте.

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#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Гололед#Снегопад#Вождение#Дороги#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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