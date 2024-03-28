Пермская ЦБК предложила применять дроны для мониторинга пермских лесов

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Эксперты отмечают, что использование беспилотников позволяет автоматизировать процесс наблюдения за лесными территориями и эффективнее использовать природные ресурсы, пишет properm.ru.
С 2024 года в России реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы», цель которого состоит в развитии отрасли беспилотной авиации в течение ближайшего времени. Одной из задач проекта является увеличение производства дронов к 2030 году до 32,5 тыс. единиц в год.
Напомним, с 1 декабря 2022 года в Пермском крае действует запрет на использование дронов. Ранее компания широко применяла их для сканирования лесов. При этом использовались квадрокоптеры, оборудованные сканерами LIDAR и мультиспектральными камерами. Этот метод предусматривает отправку миллионов лазерных сигналов на землю для сбора информации, на основе которой создается высокоточная цифровая модель лесного участка с детализированным профилем каждого дерева.
Иван Полынский, директор департамента лесообеспечения Пермской ЦБК, отметил, что использование этой системы позволяет с точностью до 95 процентов определить состав древесины в лесу, а также оценить ее запасы и состояние.
Сканирование участка леса площадью от 100 до 150 гектаров с применением беспилотных летательных аппаратов занимает около часа, в то время как обследование этой же площади вручную требует примерно трех дней. Использование БПЛА для этих задач значительно уменьшает объем ручного труда и повышает эффективность использования природных ресурсов, подчеркнул представитель ПЦБК.
Полынский обратил внимание, что воздушно-лазерное сканирование обеспечивает получение детальной информации о состоянии лесных ресурсов. Например, мультиспектральная камера позволяет обнаружить изменения в состоянии деревьев, выявить среди них больные и нежизнеспособные экземпляры.
Представитель компании отмечает, что данные технологии можно внедрить для наблюдения за лесными участками в Пермском крае. Кроме того, их можно интегрировать в информационную систему «Умный лес» и использовать в качестве дополнения к традиционным методам лесоустройства.