Пермская ЦБК предложила применять дроны для мониторинга пермских лесов

Напомним, с 1 декабря 2022 года в Пермском крае действует запрет на использование дронов. Ранее компания широко применяла их для сканирования лесов. При этом использовались квадрокоптеры, оборудованные сканерами LIDAR и мультиспектральными камерами. Этот метод предусматривает отправку миллионов лазерных сигналов на землю для сбора информации, на основе которой создается высокоточная цифровая модель лесного участка с детализированным профилем каждого дерева.