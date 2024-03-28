Пострадал трехлетний ребенок: в Екатеринбурге Nissan Primera врезался в столб

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Екатеринбурге в среду, 27 марта, автомобиль Nissan Primera, который ехал по дублеру Сибирского тракта в сторону Тюменского тракта, занесло на скользкой трассе. Водитель не справился с управлением и врезался в опору дорожного освещения, сообщает ГИБДД Екатеринбурга.
За рулем находился 35-летний мужчина, в пассажирском кресле — трехлетний ребенок. В результате аварии ребенок получил незначительные травмы. Как уточняют автоинспекторы, малыш был пристегнут и находился в детском кресле, поэтому серьезных последствий удалось избежать.
Ранее жителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах.