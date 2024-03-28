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В Екатеринбурге трехлетний ребенок пострадал в ДТП из-за заноса автомобиля

Пострадал трехлетний ребенок: в Екатеринбурге Nissan Primera врезался в столб

28 марта 2024, 10:46
Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге трехлетний ребенок пострадал в ДТП из-за заноса автомобиля

Иномарку занесло на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге, водитель не справился с управлением и врезался в столб.

В Екатеринбурге в среду, 27 марта, автомобиль Nissan Primera, который ехал по дублеру Сибирского тракта в сторону Тюменского тракта, занесло на скользкой трассе. Водитель не справился с управлением и врезался в опору дорожного освещения, сообщает ГИБДД Екатеринбурга.

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За рулем находился 35-летний мужчина, в пассажирском кресле — трехлетний ребенок. В результате аварии ребенок получил незначительные травмы. Как уточняют автоинспекторы, малыш был пристегнут и находился в детском кресле, поэтому серьезных последствий удалось избежать.

Ранее жителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах.

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#Происшествия#Ребенок#ДТП#Погода#Травмы#Занос#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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