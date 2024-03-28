Пострадал трехлетний ребенок: в Екатеринбурге Nissan Primera врезался в столб

В Екатеринбурге в среду, 27 марта, автомобиль Nissan Primera, который ехал по дублеру Сибирского тракта в сторону Тюменского тракта, занесло на скользкой трассе. Водитель не справился с управлением и врезался в опору дорожного освещения, сообщает ГИБДД Екатеринбурга.