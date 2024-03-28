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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Рэпер Vacio из Екатеринбурга отправился в военкомат

Рэпер Vacio из Екатеринбурга отправился на службу в армию

28 марта 2024, 11:56
Фото: 1MI

Рэпер Vacio из Екатеринбурга отправился в военкомат

Рэпер Vacio из Екатеринбурга 28 марта поехал в военкомат. Он отметил, что его друзья не хотели его никуда отпускать.

О том, что музыкант поехал в военкомат, он рассказал сам в telegram. Он добавил, что его друзьям сложно с ним расстаться.

Известно, что рэпер уже побрился налысо и прошел медкомиссию. Ранее в армию его не брали из-за псориаза. На службу он отправляется с целью загладить вину за участие в скандально прославившейся «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.

После того вечера рэпера сажали под арест на 15 суток и выписал штраф в 200 тысяч. Затем его арестовали еще на 10 суток.

Ранее сообщалось, что свыше 280 мигрантов с гражданством РФ в Свердловской области стоят на воинском учете.

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#Общество#Штраф#Армия#Музыкант#Служба#Военкомат#Екатеринбург#Военный билет#Дарья Сорокина
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