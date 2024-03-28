Рэпер Vacio из Екатеринбурга отправился на службу в армию

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
О том, что музыкант поехал в военкомат, он рассказал сам в telegram. Он добавил, что его друзьям сложно с ним расстаться.
Известно, что рэпер уже побрился налысо и прошел медкомиссию. Ранее в армию его не брали из-за псориаза. На службу он отправляется с целью загладить вину за участие в скандально прославившейся «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.
После того вечера рэпера сажали под арест на 15 суток и выписал штраф в 200 тысяч. Затем его арестовали еще на 10 суток.
Ранее сообщалось, что свыше 280 мигрантов с гражданством РФ в Свердловской области стоят на воинском учете.