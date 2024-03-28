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Школьник в поселке Таватуй сломал позвоночник во время физкультуры

Школьник в поселке Таватуй сломал позвоночник во время физкультуры

28 марта 2024, 03:50
Фото: 1MI
В свердловском поселке Таватуй ученик пятого класса сломал позвоночник во время физкультуры. Инцидент случился 16 ноября 2023 года.

Мальчик почувствовал боль в шее после того, как сделал стойку с перекатом назад. Его отвезли в больницу, где диагностировали компрессионный перелом нескольких позвонков. Несколько месяцев ребенок проходил реабилитационный курс, пишет Е1.

Мама пострадавшего пятиклассника обвиняет в случившемся школу. Она обращалась в полицию, но возбуждать уголовное дело правоохранители не стали, так как в действиях педагога не было состава преступления.

После этого женщина пошла в суд с жалобой. Вскоре в управлении образования ей сообщили, что директору учебного учреждения вынесли предупреждение, а учительницу привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге девочка получила травму во время урока физкультуры, когда она ловила мяч и столкнулась с одноклассником.

Девочка попала в больницу после урока физкультуры в Екатеринбурге
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