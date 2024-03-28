Школьник в поселке Таватуй сломал позвоночник во время физкультуры

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
Мальчик почувствовал боль в шее после того, как сделал стойку с перекатом назад. Его отвезли в больницу, где диагностировали компрессионный перелом нескольких позвонков. Несколько месяцев ребенок проходил реабилитационный курс, пишет Е1.
Мама пострадавшего пятиклассника обвиняет в случившемся школу. Она обращалась в полицию, но возбуждать уголовное дело правоохранители не стали, так как в действиях педагога не было состава преступления.
После этого женщина пошла в суд с жалобой. Вскоре в управлении образования ей сообщили, что директору учебного учреждения вынесли предупреждение, а учительницу привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге девочка получила травму во время урока физкультуры, когда она ловила мяч и столкнулась с одноклассником.