Сотня лыжников сразится за Кубок главы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Среди лыжников будут в том числе профессионалы, отметили в администрации Екатеринбурга.
Отмечается, что турнир будет проходить при соблюдении мер безопасности в повышенном режиме. Спортобъекты обязательно проверят перед началом состязания. Первые два соревновательных дня пройдут на спортбазе «Динамо». Финал состоится на горе Уктус.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Асбеста представит Францию на Олимпиаде после смены гражданства.