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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Сотня лыжников сразится за Кубок главы Екатеринбурга

Сотня лыжников сразится за Кубок главы Екатеринбурга

28 марта 2024, 12:54
Фото: 1MI
Свыше 110 лыжников будут бороться за Кубок главы Екатеринбурга. Соревнование пройдет с 29 марта и продлится три дня.

Среди лыжников будут в том числе профессионалы, отметили в администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что турнир будет проходить при соблюдении мер безопасности в повышенном режиме. Спортобъекты обязательно проверят перед началом состязания. Первые два соревновательных дня пройдут на спортбазе «Динамо». Финал состоится на горе Уктус.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Асбеста представит Францию на Олимпиаде после смены гражданства.

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#Спорт#Свердловская область#Безопасность#Соревнования#Лыжники#Турнир#Летающие лыжники#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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