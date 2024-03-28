Стало плохо: водитель автомобиля в Екатеринбурге сбил пешехода и влетел в магазин

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Водителю в какой-то момент стало плохо. Из-за этого он потерял контроль над управлением и въехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, а после этого врезался в крыльцо продуктового магазина.
Пострадавшего пешехода отвезли в медучреждение. Также в больницу отвезли водителя, у которого оказалось высокое давление, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Напомним, 26 марта 2024 года в Екатеринбурге автобус, ехавший без пассажиров, врезался в автомобиль. Пострадавших в аварии нет.