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Суд обязал завод в Первоуральске выплатить более 1,2 млн работникам

Суд обязал завод в Первоуральске выплатить более 1,2 млн работникам

28 марта 2024, 11:20
Фото: 1MI
Авторемонтное предприятие в Первоуральске выплатит 17 сотрудникам более 1,2 миллиона рублей за долги по зарплате с ноября 2023 года по январь 2024 года.

На протяжении нескольких месяцев сотрудникам предприятия не выплачивали зарплату и они обратились в прокуратуру. Чтобы восстановить их трудовые права, прокуратура отправила в суд 17 исков о взыскании невыплаченной зарплаты, рассказали в пресс-службе свердловского надзорного органа.

Суд, рассмотрев обращения, полностью удовлетворил требования. После этого завод частично погасил долг — более 805 тысяч рублей. Выплата оставшейся суммы находится на контроле ведомства.

Напомним, предприятие «Уралтрансмаш» в Свердловской области выплатит работнику более 6 000 000 рублей за травму во время работы.

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#Общество#Прокуратура#Суд#Деньги#Зарплата#Задолженность#Иск#Предприятие#Сотрудники#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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