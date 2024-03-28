Суд обязал завод в Первоуральске выплатить более 1,2 млн работникам

На протяжении нескольких месяцев сотрудникам предприятия не выплачивали зарплату и они обратились в прокуратуру. Чтобы восстановить их трудовые права, прокуратура отправила в суд 17 исков о взыскании невыплаченной зарплаты, рассказали в пресс-службе свердловского надзорного органа.