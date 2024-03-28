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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Тагильчанка завоевала серебро Кубка мира нефтяных стран по боксу

Тагильская спортсменка стала серебряным призером Кубка мира по боксу

28 марта 2024, 15:14
Фото: Югра Мега Спорт

Тагильчанка завоевала серебро Кубка мира нефтяных стран по боксу

Воспитанница СШОР «Уралец» Ольга Пискунова в финальном поединке уступила спортсменке из Ростовской области и стала второй по итогам соревнований.

Серебряную медаль в напряженной борьбе на Кубке мира нефтяных стран по боксу сумела завоевать уроженка Нижнего Тагила Ольга Пискунова, сообщает СШОР «Уралец».

В финальном поединке в весовой категории до 52 кг она встретилась с боксершей из Ростовской области Ульяной Савро. Тагильчанка уступила ей по очкам и в итоге немного не добрала до золотой медали.

Напомним, что в финал Ольга пробилась после поединка с казахстанкой спортсменкой Алиной Тюлегеновой.

Ольга Пискунова пришла в в бокс из спортивной гимнастики. В секции СШОР «Уралец» она была единственной девочкой, тренерам поневоле приходилось ставить ее с мальчиками на тренировках, поэтому Ольга привыкла сражаться с сильными спортсменами.

Фото: СШОР «Уралец»

В 2020 году тагильчанка завоевала бронзовую медаль чемпионата России.

Ранее медали высшей пробы всероссийского турнира завоевали тагильские борцы.

Спортсменка из Нижнего Тагила пробилась в финал Кубка мира нефтяных стран по боксу
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