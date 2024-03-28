Тагильская спортсменка стала серебряным призером Кубка мира по боксу

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Серебряную медаль в напряженной борьбе на Кубке мира нефтяных стран по боксу сумела завоевать уроженка Нижнего Тагила Ольга Пискунова, сообщает СШОР «Уралец».
В финальном поединке в весовой категории до 52 кг она встретилась с боксершей из Ростовской области Ульяной Савро. Тагильчанка уступила ей по очкам и в итоге немного не добрала до золотой медали.
Напомним, что в финал Ольга пробилась после поединка с казахстанкой спортсменкой Алиной Тюлегеновой.
Ольга Пискунова пришла в в бокс из спортивной гимнастики. В секции СШОР «Уралец» она была единственной девочкой, тренерам поневоле приходилось ставить ее с мальчиками на тренировках, поэтому Ольга привыкла сражаться с сильными спортсменами.
В 2020 году тагильчанка завоевала бронзовую медаль чемпионата России.
Ранее медали высшей пробы всероссийского турнира завоевали тагильские борцы.