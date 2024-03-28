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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

64 аварии произошло за сутки в Свердловской области

Три ребенка и 10 взрослых пострадали за сутки в ДТП в Свердловской области

28 марта 2024, 13:26
Фото: ГИБДД Свердловской области

64 аварии произошло за сутки в Свердловской области

В Свердловской области за сутки случилось 64 аварии. В десяти ДТП травмировались 13 граждан, из них трое детей.

В связи с высокой аварийностью в региональном ГИБДД напомнили автомобилистам о важности с осторожностью управлять машинами, не делать резких обгонов и других маневров, а новичкам вовсе не садиться за руль в период неблагоприятной погоды.

Напомним, что снежный покров и гололед наблюдаются на Серовском и Пермском трактах. Самая опасная трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Ранее сообщалось, что уральские дороги заснежены, в том числе некоторые из них покрыты льдом. На автодорогах и в городе дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Из-за ухудшения погоды дороги в Нижнем Тагиле обрабатывают песко-соляной смесью
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#Дети#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Гололед#Невьянск#Серовский тракт#Пострадавшие#Травмы#18+#Екатеринбург#Авария#Пермский тракт#Дарья Сорокина
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