Три ребенка и 10 взрослых пострадали за сутки в ДТП в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В связи с высокой аварийностью в региональном ГИБДД напомнили автомобилистам о важности с осторожностью управлять машинами, не делать резких обгонов и других маневров, а новичкам вовсе не садиться за руль в период неблагоприятной погоды.
Напомним, что снежный покров и гололед наблюдаются на Серовском и Пермском трактах. Самая опасная трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
Ранее сообщалось, что уральские дороги заснежены, в том числе некоторые из них покрыты льдом. На автодорогах и в городе дежурят сотрудники Госавтоинспекции.