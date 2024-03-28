tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Трое жителей Екатеринбурга осуждены за убийство знакомого на 8 лет

Трое жителей Екатеринбурга осуждены за убийство знакомого на 8 лет

28 марта 2024, 06:48
Фото: 1MI
Трое жителей Екатеринбурга напали на 32-летнего знакомого возле школы №36. Их приговорили к восьми годам лишения свободы. Происшествие случилось 22 мая 2021 года.

У екатеринбуржец был давний конфликт. Во время одной из встреч трое человек набросились на потерпевшего и стали его избивать. От полученных травм жизненно важных органов мужчина скончался, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело. Свою вину они признавать и не стали и пояснили, что в жизненно важные органы они не били. Суд приговорил каждого обвиняемого к восьми годам тюрьмы в ИК строгого режима.

Напомним, в Перми местные жители убили знакомого из-за долгов, а затем спрятали тело на кладбище. Вскоре их задержали. Возбуждено уголовное дело.

Убил и рассказал соседке: в Сысерти местный житель воткнул нож в шею своей девушке
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Камышлова избил до смерти своего знакомогоЖитель Екатеринбурга приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство знакомого лопатамиВ Каменске-Уральском начался суд над мужчинами. Они обвиняются в убийстве боксера
#Происшествия#Смерть#Суд#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Приговор#Преступление#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
26 марта, 14:46
УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:05
Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле
26 марта, 14:46
Травматолог-ортопед в Нижнем Тагиле обвиняется в получении взяток
Вчера, 10:56
Жители Екатеринбурга ищут покупателя своего дома за миллиард рублей
Вчера, 09:54
Глава свердловской полиции рассказал, какие перемены ждут после теракта в «Крокусе»
Вчера, 09:20
"