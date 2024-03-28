Трое жителей Екатеринбурга осуждены за убийство знакомого на 8 лет

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:48
У екатеринбуржец был давний конфликт. Во время одной из встреч трое человек набросились на потерпевшего и стали его избивать. От полученных травм жизненно важных органов мужчина скончался, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В отношении нападавших возбудили уголовное дело. Свою вину они признавать и не стали и пояснили, что в жизненно важные органы они не били. Суд приговорил каждого обвиняемого к восьми годам тюрьмы в ИК строгого режима.
Напомним, в Перми местные жители убили знакомого из-за долгов, а затем спрятали тело на кладбище. Вскоре их задержали. Возбуждено уголовное дело.