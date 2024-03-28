Трое жителей Екатеринбурга запинали человека до смерти и получили по 8 лет «строгача»

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Преступление произошло 22 мая 2021 года. Трое приятелей отправились на разборки по наводке знакомой женщины. Она пожаловалась, что к ней якобы приставал мужчина, рассказывает подробности расправы СУ СК России по Свердловской области.
Обнаружив жертву, злоумышленники повалили его на землю и начали избивать руками и ногами. Мужчина получил тяжелейшие травмы и скончался.
Во время предварительного следствия были проведены экспертизы и очные ставки, вину подозреваемых доказали в полном объеме. Дело направили в суд. В итоге преступники получили по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.