tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Екатеринбурге вынесли приговор местным жителям, забившим человека до смерти

Трое жителей Екатеринбурга запинали человека до смерти и получили по 8 лет «строгача»

28 марта 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге вынесли приговор местным жителям, забившим человека до смерти

Кировский суд Екатеринбурга огласил приговор троим фигурантам уголовного дела, которые жестоко расправились с мужчиной.

Преступление произошло 22 мая 2021 года. Трое приятелей отправились на разборки по наводке знакомой женщины. Она пожаловалась, что к ней якобы приставал мужчина, рассказывает подробности расправы СУ СК России по Свердловской области.

Обнаружив жертву, злоумышленники повалили его на землю и начали избивать руками и ногами. Мужчина получил тяжелейшие травмы и скончался.

Житель Нижнего Тагила забил до смерти свою девушку
Узнать подробнее

Во время предварительного следствия были проведены экспертизы и очные ставки, вину подозреваемых доказали в полном объеме. Дело направили в суд. В итоге преступники получили по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: СУ СК Свердловской области

Ранее в Екатеринбурге сын убил отца за просьбу сходить в магазин за алкоголем.

Читайте также:
В Екатеринбурге в колонию отправили членов ОПГ за аферы с наркотиками и деньгамиОправдание пары из Первоуральска в деле о сожжении людей заинтересовало БастрыкинаВ Екатеринбурге перед тем как выбросить дочь в снег, отец забил малышку
#Смерть#Избиение#Суд#Криминал#Обвинительный приговор#СК РФ#18+#Екатеринбург#Строгий режим#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
26 марта, 14:46
УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:05
Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле
26 марта, 14:46
Травматолог-ортопед в Нижнем Тагиле обвиняется в получении взяток
Вчера, 10:56
Жители Екатеринбурга ищут покупателя своего дома за миллиард рублей
Вчера, 09:54
Глава свердловской полиции рассказал, какие перемены ждут после теракта в «Крокусе»
Вчера, 09:20
"