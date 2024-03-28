У ТЦ «Омега» в Екатеринбурге на парковке сгорел автомобиль Honda Civic

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Сообщение на пульт дежурного подразделения поступило в 0:43 четверга, 28 марта. На место прибыли две пожарные машины. Тушили иномарку 10 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
На борьбу с огнем у спасателей ушло четыре минуты, однако моторный отсек Honda Civic выгорел полностью. Людей в машине не было, никто не пострадал.
Днем ранее в Академическом районе Екатеринбурга очевидцы вытащили из загоревшегося автомобиля уснувшего водителя.