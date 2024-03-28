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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сгорела иномарка

У ТЦ «Омега» в Екатеринбурге на парковке сгорел автомобиль Honda Civic

28 марта 2024, 09:23
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сгорела иномарка

У автомобиля на парковке у ТЦ «Омега» в Екатеринбурге загорелся моторный отсек, очевидцы вызвали пожарных.

Сообщение на пульт дежурного подразделения поступило в 0:43 четверга, 28 марта. На место прибыли две пожарные машины. Тушили иномарку 10 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

На борьбу с огнем у спасателей ушло четыре минуты, однако моторный отсек Honda Civic выгорел полностью. Людей в машине не было, никто не пострадал.

Днем ранее в Академическом районе Екатеринбурга очевидцы вытащили из загоревшегося автомобиля уснувшего водителя.

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