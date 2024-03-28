Убийца сожительницы из Екатеринбурга не смог смягчить наказание

Напомним, что пять лет назад в иномарке был найден труп женщины. Тогда же задержали Сергея как единственного подозреваемого. Он во всем сознался и рассказал, что недавно они с возлюбленной расстались. В тот день он приехал к ней, чтобы помириться, но женщина этого не захотела. Тогда он 10 раз ударил ее ножом.