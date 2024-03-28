Убийца сожительницы из Екатеринбурга не смог смягчить наказание

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Как полагает следствие, убийство произошло пять лет назад. Злоумышленника приговорили к 9,3 годам колонии строго режима. Также с осужденного взыскали 1,8 миллиона рублей.
Обвиняемый обратился в Чкаловский суд и попросил смягчить ему наказание. Однако его просьбу не удовлетворили. Тогда адвокат Сергея пошел с жалобами в Свердловский облсуд. Но и здесь был получен отказ.
Напомним, что пять лет назад в иномарке был найден труп женщины. Тогда же задержали Сергея как единственного подозреваемого. Он во всем сознался и рассказал, что недавно они с возлюбленной расстались. В тот день он приехал к ней, чтобы помириться, но женщина этого не захотела. Тогда он 10 раз ударил ее ножом.
Ранее сообщалось, что молодой человек в Новоуральске украл телевизор и сжег заживо четырех людей.