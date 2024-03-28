Улицу Мичурина в Екатеринбурге закроют на полгода

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Участок дороги будет закрыт от улицы Тверитина до улицы Большакова, а также от Большакова до улицы Ткачей. Рабочие начнут проводить обновление магистральных теплосетей, пишет Е1.
Дорожный участок на улице перекроют с 15 апреля по 30 октября 2024 года. В это время будут проходить работы. На дороге установят специальные знаки, а также организуют объездную дорогу для городского транспорта, рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Напомним, 16 апреля 2024 года в Екатеринбурге перекроют движение в Суворовском переулке в связи с ремонтными работами канализации.