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Улицу Мичурина в Екатеринбурге закроют на полгода

Улицу Мичурина в Екатеринбурге закроют на полгода

28 марта 2024, 09:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет закрыта часть дороги на улице Мичурина в течение нескольких месяцев в 2024 году.

Участок дороги будет закрыт от улицы Тверитина до улицы Большакова, а также от Большакова до улицы Ткачей. Рабочие начнут проводить обновление магистральных теплосетей, пишет Е1.

Дорожный участок на улице перекроют с 15 апреля по 30 октября 2024 года. В это время будут проходить работы. На дороге установят специальные знаки, а также организуют объездную дорогу для городского транспорта, рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, 16 апреля 2024 года в Екатеринбурге перекроют движение в Суворовском переулке в связи с ремонтными работами канализации.

Ремонт дорог на девяти улицах запланирован в Екатеринбурге
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