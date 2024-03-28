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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

В Екатеринбурге владелица агрессивного пса выплатит покусанному мальчику деньги

В Екатеринбурге хозяйка злой собаки выплатит семье укушенного ребенка 140 тысяч

28 марта 2024, 12:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге владелица агрессивного пса выплатит покусанному мальчику деньги

Сорвавшийся с привязи пес укусил мальчика за ногу на территории СНТ «Урал» в ноябре 2022 года. Разбирались в деле следователи прокуратуры.

Хозяйка сажала пса на цепи, однако в тот день он каким-то образом сумел сорваться. Внимание агрессивного животного привлекли двое детей, которые гуляли неподалеку. Собака набросилась на 8-летнего школьника. Родители доставили его в больницу, где ребенку диагностировали укус голени, сообщает Свердловская прокуратура

Ведомство организовало проверку. Как пояснил следователь, хозяйка виновата в том, что не обеспечила надлежащее содержание животного.

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Дело передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который присудил выплатить пострадавшему мальчику 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Еще 40 тысяч рублей женщина отдельно выплатит родителям мальчика.

Ранее агрессивный пес набросился на школьницу в районе СНТ «Надежда».

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