В Екатеринбурге хозяйка злой собаки выплатит семье укушенного ребенка 140 тысяч

Хозяйка сажала пса на цепи, однако в тот день он каким-то образом сумел сорваться. Внимание агрессивного животного привлекли двое детей, которые гуляли неподалеку. Собака набросилась на 8-летнего школьника. Родители доставили его в больницу, где ребенку диагностировали укус голени, сообщает Свердловская прокуратура