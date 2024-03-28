В Екатеринбурге хозяйка злой собаки выплатит семье укушенного ребенка 140 тысяч

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Хозяйка сажала пса на цепи, однако в тот день он каким-то образом сумел сорваться. Внимание агрессивного животного привлекли двое детей, которые гуляли неподалеку. Собака набросилась на 8-летнего школьника. Родители доставили его в больницу, где ребенку диагностировали укус голени, сообщает Свердловская прокуратура
Ведомство организовало проверку. Как пояснил следователь, хозяйка виновата в том, что не обеспечила надлежащее содержание животного.
Дело передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который присудил выплатить пострадавшему мальчику 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Еще 40 тысяч рублей женщина отдельно выплатит родителям мальчика.
Ранее агрессивный пес набросился на школьницу в районе СНТ «Надежда».