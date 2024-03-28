В Екатеринбурге мужчина перепутал время, заспешил на работу и спас человека из огня

Сначала Александр не заметил человека в машине и просто хотел вызвать МЧС. Он стал набирать номер 112, но соседи с балкона предупредили его, что уже сообщили о происшествии. Мужчина хотел отправиться по своим делам, но затем разглядел силуэт человека на переднем сидении.