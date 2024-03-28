В Екатеринбурге мужчина перепутал время, заспешил на работу и спас человека из огня

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Во вторник, 26 марта, житель Екатеринбурга Александр Дмитриев утром перепутал время, встал на час раньше, но подумал, что опаздывает на работу. Он выбежал из дома и увидел на улице горящую машину, внутри кто-то шевелился. Об истории невероятных совпадений и спасения рассказало издание E1.ru.
Сначала Александр не заметил человека в машине и просто хотел вызвать МЧС. Он стал набирать номер 112, но соседи с балкона предупредили его, что уже сообщили о происшествии. Мужчина хотел отправиться по своим делам, но затем разглядел силуэт человека на переднем сидении.
Он открыл дверь автомобиля и увидел девушку, которая слабо реагировала на происходящее. Мужчина помог ей выбраться, внутри салона уже клубился дым. Они отошли на безопасное расстояние, так как огонь подобрался к бензобаку. Передав потерпевшую спасателям, Александр собрался бежать на работу, но обнаружил, что на часах всего 5:20 утра.
Мужчина рассказал, что после произошедшего долго находился в состоянии шока: ведь из дома он выбежал, даже не почистив зубы. И, возможно, именно эти лишние минуты помогли спасти человеку жизнь.
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