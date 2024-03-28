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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В Екатеринбурге прохожий перепутал время и спас девушку из пожара

В Екатеринбурге мужчина перепутал время, заспешил на работу и спас человека из огня

28 марта 2024, 14:12
Фото: 1MI

В Екатеринбурге прохожий перепутал время и спас девушку из пожара

Житель Екатеринбурга ранним утром вытащил из горящей машины девушку. На месте происшествия он оказался совершенно случайно.

Во вторник, 26 марта, житель Екатеринбурга Александр Дмитриев утром перепутал время, встал на час раньше, но подумал, что опаздывает на работу. Он выбежал из дома и увидел на улице горящую машину, внутри кто-то шевелился. Об истории невероятных совпадений и спасения рассказало издание E1.ru.

Сначала Александр не заметил человека в машине и просто хотел вызвать МЧС. Он стал набирать номер 112, но соседи с балкона предупредили его, что уже сообщили о происшествии. Мужчина хотел отправиться по своим делам, но затем разглядел силуэт человека на переднем сидении.

Фото: E1.ru

Он открыл дверь автомобиля и увидел девушку, которая слабо реагировала на происходящее. Мужчина помог ей выбраться, внутри салона уже клубился дым. Они отошли на безопасное расстояние, так как огонь подобрался к бензобаку. Передав потерпевшую спасателям, Александр собрался бежать на работу, но обнаружил, что на часах всего 5:20 утра.

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Мужчина рассказал, что после произошедшего долго находился в состоянии шока: ведь из дома он выбежал, даже не почистив зубы. И, возможно, именно эти лишние минуты помогли спасти человеку жизнь.

В Новоуральске медсестра спасла из огня 26 пациентов больницы, получив при этом тяжелые ожоги.

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