В Екатеринбурге задержан серийный грабитель банков

Так, первый налет свердловчанин совершил весной 2015 года и забрал 1,6 миллиона рублей. В 2023 году он ворвался в банковское отделение на улице Чайковского и, приставив оружие к голове служащей, забрал с собой 30 тысяч долларов, 2,5 миллиона рублей, 660 евро, а также монеты, рассказали в Telegram-канале «Сапа».