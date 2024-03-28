В Екатеринбурге задержан серийный грабитель банков

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Так, первый налет свердловчанин совершил весной 2015 года и забрал 1,6 миллиона рублей. В 2023 году он ворвался в банковское отделение на улице Чайковского и, приставив оружие к голове служащей, забрал с собой 30 тысяч долларов, 2,5 миллиона рублей, 660 евро, а также монеты, рассказали в Telegram-канале «Сапа».
Первое нападение правоохранители раскрыть не смогли, в связи с этим уголовное дело было приостановлено. В 2024 году полицейские задержали грабителя. Мужчина признался в своих деяниях, однако вернуть деньги не смог, так как все уже потратил.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге мужчина ограбил банк на улице Малышева. В полиции возбудили дело.