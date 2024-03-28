В летних лагерях Свердловской области усилят меры безопасности

79 тысяч детей будут отдыхать в 2024 году в загородных детских учреждениях, а 18 тысяч — в оздоровительных лагерях. 130 тысяч детей будут посещать дневные лагеря в школах. Шесть тысяч детей и подростков поедут на отдых к Черному морю.