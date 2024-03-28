tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

В летних лагерях Свердловской области усилят меры безопасности

В летних лагерях Свердловской области усилят меры безопасности

28 марта 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области будут предприняты дополнительные меры безопасности в летних детских лагерях в 2024 году.

Так, в оздоровительных лагерях проведут инструктажи охранных организаций, а также сотрудников лагерей, рассказал региональный замминистра образования Евгений Бирюк.

Кроме того, прорабатываются схемы патрулирования сотрудников МВД на территориях около лагерей.

79 тысяч детей будут отдыхать в 2024 году в загородных детских учреждениях, а 18 тысяч — в оздоровительных лагерях. 130 тысяч детей будут посещать дневные лагеря в школах. Шесть тысяч детей и подростков поедут на отдых к Черному морю.

Напомним, 4 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле начнется запись детей в летние загородные лагеря.

Недействующий корпус лагеря «Лесной ручеек» отремонтируют в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьников в Екатеринбурге научили взламывать карты их родителейВ Нижнем Тагиле школьникам в соцсетях присылают фейки о готовящемся теракте в ТЦЧетверо героев из Свердловской области попали в книгу «Горячее сердце»
#Общество#Дети#Отдых#Свердловская область#Школьники#Подростки#МВД#Меры безопасности#Оздоровительный лагерь#Школы#Охрана#Летний лагерь#Патрулирование#Загородный лагерь#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
26 марта, 14:46
УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:05
Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле
26 марта, 14:46
Травматолог-ортопед в Нижнем Тагиле обвиняется в получении взяток
Вчера, 10:56
Жители Екатеринбурга ищут покупателя своего дома за миллиард рублей
Вчера, 09:54
Глава свердловской полиции рассказал, какие перемены ждут после теракта в «Крокусе»
Вчера, 09:20
"