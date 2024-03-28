В летних лагерях Свердловской области усилят меры безопасности

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:00
Так, в оздоровительных лагерях проведут инструктажи охранных организаций, а также сотрудников лагерей, рассказал региональный замминистра образования Евгений Бирюк.
Кроме того, прорабатываются схемы патрулирования сотрудников МВД на территориях около лагерей.
79 тысяч детей будут отдыхать в 2024 году в загородных детских учреждениях, а 18 тысяч — в оздоровительных лагерях. 130 тысяч детей будут посещать дневные лагеря в школах. Шесть тысяч детей и подростков поедут на отдых к Черному морю.
Напомним, 4 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле начнется запись детей в летние загородные лагеря.