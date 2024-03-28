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В МЧС Екатеринбурга попросили жителей не испытывать судьбу и не выходить на лед

В МЧС Екатеринбурга запретили горожанам выходить на рыхлый лед Городского пруда

28 марта 2024, 10:50
Фото: ГУ МЧС Свердловской области

В МЧС Екатеринбурга попросили жителей не испытывать судьбу и не выходить на лед

Спасатели в Екатеринбурге предупредили горожан, что толщина льда составляет не более 40 см, и он напитан водой.

Выходить на лед в Городском пруду в Екатеринбурге смертельно опасно, предупредили местных жителей сотрудники Центра ГИМС во время профилактического рейда.

В конце марта толщина льда составляет не более 40 см, он рыхлый и уже успел напитаться водой. На поверхности могут возникать промоины, в которые легко провалится человек.

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У берегов пруда образовались полыньи. Спасатели установили запрещающие знаки, однако горожане продолжают пользоваться зимними тропами через водоем, чтобы сократить путь.

Во время рейда горожанам вручили информационные листовки, инспекторы ГИМС провели профилактические беседы.

На Белоярском водохранилище под лед провалились два рыбака из Екатеринбурга.

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#Общество#Профилактика#Весна#Профилактическая беседа#Екатеринбург#МЧС#Тонкий лед#Выход на лед#Дарья Бобровицкая
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