В МЧС Екатеринбурга запретили горожанам выходить на рыхлый лед Городского пруда

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Выходить на лед в Городском пруду в Екатеринбурге смертельно опасно, предупредили местных жителей сотрудники Центра ГИМС во время профилактического рейда.
В конце марта толщина льда составляет не более 40 см, он рыхлый и уже успел напитаться водой. На поверхности могут возникать промоины, в которые легко провалится человек.
У берегов пруда образовались полыньи. Спасатели установили запрещающие знаки, однако горожане продолжают пользоваться зимними тропами через водоем, чтобы сократить путь.
Во время рейда горожанам вручили информационные листовки, инспекторы ГИМС провели профилактические беседы.
На Белоярском водохранилище под лед провалились два рыбака из Екатеринбурга.