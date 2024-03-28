В Модульбанке рассказали о самых популярных товарах на маркетплейсах

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Они предлагают огромный выбор товаров, которые можно приобрести не выходя из дома, легко и удобно, — это, безусловно, их главное преимущество. Эксперты считают, что данный рынок обладает огромным потенциалом и находится в стадии активного развития. Какие ниши на российских маркетплейсах развиваются наиболее быстро?
Согласно данным аналитики сервиса «МаркетМетрика» (продукт Модульбанка), наиболее быстрорастущими нишами на российских маркетплейсах являются одежда и обувь, аксессуары и электроника, пишет rostovgazeta.ru. Сервис «МаркетМетрика» синхронизирован с ведущими маркетплейсами Российской Федерации, что позволяет пользователям получить информацию о товарах по различным параметрам, таким как бренд, каталог или ключевые слова. Оценка проводится с учетом текущих трендов.
Однако, по словам директора Модульбанка по маркетплейсам Ирины Максюты, данный анализ не учитывает информацию о трендовых товарах, которые могут появляться и исчезать быстро, например новогодние товары или другие аксессуары для праздников.
Анализ полученных с помощью «МаркетМетрики» данных показывает, что на российских маркетплейсах в последнее время наблюдается устойчивый спрос на продукты для здоровья и красоты. Это связано с ростом осведомленности потребителей о здоровом образе жизни и средствах по уходу. Кроме того, потребители все больше доверяют онлайн-платформам и, следовательно, чаще заказывают свои любимые бренды через интернет, не беспокоясь о том, что им могут продать подделку.
Также в последние годы на маркетплейсах наблюдается рост продаж товаров для дома и интерьера. Здесь представлено множество вариантов, а цены часто оказываются более привлекательными, чем в обычных магазинах. Интересной тенденцией стало то, что россияне все чаще покупают на маркетплейсах крупногабаритные товары, включая мебель, сантехнику, автомобильные шины, а также такие специфические продукты, как лодки.
При анализе российского рынка онлайн-торговцы активно используют разнообразные сервисы, каждый из которых имеет свой уникальный функционал. Среди них Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex. Эти сервисы соответствуют конкретным задачам продавцов. Например, «МаркетМетрика» может помочь выбрать нишу, открыть магазин и провести оптимизацию. Крупные компании также успешно используют подобные сервисы для масштабирования своего бизнеса, тем более что есть куда расти: в РФ в первом полугодии 2023 года продажи на маркетплейсах выросли на 20% и достигли 2,7 трлн рублей (по данным Ассоциации компаний интернет-торговли). Продажи на российских интернет-площадках составляют более 97% от общего объема.