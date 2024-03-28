В Модульбанке рассказали о самых популярных товарах на маркетплейсах

Анализ полученных с помощью «МаркетМетрики» данных показывает, что на российских маркетплейсах в последнее время наблюдается устойчивый спрос на продукты для здоровья и красоты. Это связано с ростом осведомленности потребителей о здоровом образе жизни и средствах по уходу. Кроме того, потребители все больше доверяют онлайн-платформам и, следовательно, чаще заказывают свои любимые бренды через интернет, не беспокоясь о том, что им могут продать подделку.