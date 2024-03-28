В Нижнем Тагиле школьникам в соцсетях присылают фейки о готовящемся теракте в ТЦ

В правоохранительных органах россиян призывают внимательно следить за переписками своих детей. Не исключаются попытки вербовки. Сейчас очень важно быть осторожными и прислушиваться к официальным источникам информации. Людям настоятельно рекомендуется проявлять бдительность, не вестись на провокации, не поддаваться панике и самим не становиться распространителями ложной и общественно опасной информации.