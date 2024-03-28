В Нижнем Тагиле школьникам в соцсетях присылают фейки о готовящемся теракте в ТЦ

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Ведомства во всех регионах работают в усиленном режиме. Массовые рассылки происходят по всей России. Около десятка тагильчан разного возраста присылали данный скриншот в редакцию TagilCity.ru.
В правоохранительных органах россиян призывают внимательно следить за переписками своих детей. Не исключаются попытки вербовки. Сейчас очень важно быть осторожными и прислушиваться к официальным источникам информации. Людям настоятельно рекомендуется проявлять бдительность, не вестись на провокации, не поддаваться панике и самим не становиться распространителями ложной и общественно опасной информации.