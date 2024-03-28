В Нижнем Тагиле завершено расследование смертельного ДТП с ВАЗом и Range Rover

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
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Updated Сегодня, 14:14
ДТП произошло в октябре 2023 года ранним утром. Пьяный водитель Range Rover на Ленинградском проспекте влетел в отечественную легковушку под управлением мужчины 1971 года рождения. От полученных травм тот скончался. Полиция возбудила уголовное дело, и теперь расследование завершено, сообщили в пресс-службе тагильского МВД.
Range Rover и ВАЗ двигались в одном направлении. В момент столкновения ВАЗ стоял на светофоре, дожидаясь зеленого сигнала. Экспертиза показала, что лихач мчался на скорости 93 км/ч при разрешенной скорости не более 40 км/ч на этом участке.
Для водителя иномарки это был уже второй случай управления машиной в пьяном виде. Мужчина полностью признал свою вину и был отправлен под домашний арест. Теперь его судьбу решит суд.
Ранее в Кировграде автоинспекторы поймали пьяного водителя, который всю ночь кутил с друзьями, а утром отправился домой.