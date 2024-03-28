В оперном театре Перми чуть не произошел пожар

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Из здания культурного учреждения эвакуировались 60 человек, 15 из которых — дети. Вскоре к театру подъехали пожарные. Выяснилось, что произошло короткое замыкание электроприбора, пишет Properm.ru.
Возгорания не произошло. Пострадавших нет. Сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы установить, почему случилось замыкание.
Напомним, 19 марта 2024 года в Екатеринбурге случилось короткое замыкание в школе №125. До прибытия спасателей несколько человек покинули здание. Пожара в учебном учреждении не было.