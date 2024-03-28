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В оперном театре Перми чуть не произошел пожар

В оперном театре Перми чуть не произошел пожар

28 марта 2024, 10:04
Фото: 1MI
В театре оперы и балета в Перми произошло задымление утром 28 марта 2024 года.

Из здания культурного учреждения эвакуировались 60 человек, 15 из которых — дети. Вскоре к театру подъехали пожарные. Выяснилось, что произошло короткое замыкание электроприбора, пишет Properm.ru.

Возгорания не произошло. Пострадавших нет. Сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы установить, почему случилось замыкание.

Напомним, 19 марта 2024 года в Екатеринбурге случилось короткое замыкание в школе №125. До прибытия спасателей несколько человек покинули здание. Пожара в учебном учреждении не было.

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#Происшествия#Проверка#Пожар#Пожарные#Пермь#Специалисты#Театр#ЧП#Задымление#Короткое замыкание#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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