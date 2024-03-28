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В Свердловской области появились клещи

В Свердловской области появились клещи

28 марта 2024, 05:42
Фото: 1MI
В Свердловской области проснулись первые клещи в марте 2024 года.

Клещи становятся активными во время потепления, когда температура воздуха становится от +5 градусов. Их сезон продолжается до осени, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме Свердловской области, клещи также проснулись в Курганской, Иркутской, Челябинской областях и в других регионах. В ведомстве жителям напомнили о необходимости ставить прививки и обрабатывать территории в целях профилактики.

Напомним, 25 марта 2024 года клещ укусил маленького ребенка около Екатеринбурга. Ребенка отвезли в медучреждение, где ему оказали помощь.

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#Свердловская область#Здоровье#Потепление#Роспотребнадзор#Клещи#Прививки#Окружающая среда#Клещевой энцефалит#Природа#Сезон#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Распространение
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