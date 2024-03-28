В Свердловской области появились клещи

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Клещи становятся активными во время потепления, когда температура воздуха становится от +5 градусов. Их сезон продолжается до осени, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кроме Свердловской области, клещи также проснулись в Курганской, Иркутской, Челябинской областях и в других регионах. В ведомстве жителям напомнили о необходимости ставить прививки и обрабатывать территории в целях профилактики.
Напомним, 25 марта 2024 года клещ укусил маленького ребенка около Екатеринбурга. Ребенка отвезли в медучреждение, где ему оказали помощь.